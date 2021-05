Mathieu (Koh-Lanta), pudique sur son frère handicapé : "Ça a été un choc pour notre famille..."

Finalement, "la vie a été plus offrante". En effet, Luca s'est réveillé mais de ce terrible accident, il garde de lourdes séquelles. "Il a subi un handicap, il a été amputé de l'une de ses jambes à l'âge de 15 ans. Ça a été un choc pour notre famille, et bien évidemment pour lui", déclare-t-il.

Alors, cette course, c'est à Luca qu'il l'a dédiée. "Je lui ai fait la promesse qu'il allait courir avec moi, m'accompagner sur la fin de ma course à l'UTBM, ajoute Mathieu. Donc ça allait être un grand défi pour moi, mais pour lui aussi. En lui proposant ce projet, je me suis inconsciemment inspiré et je me suis fixé un nouveau défi à travers cette course."

Aujourd'hui, deux ans plus tard, Mathieu continue de se lancer des défis toujours plus fou. Toutefois, entre deux courses, c'est avec sa camarade Alix qu'il prend du bon temps en Guadeloupe, en Espagne ou encore en Polynésie française tout récemment.