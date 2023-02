Mathieu (L'amour est dans le pré) célibataire et transformé : changement radical de tête, les fans mitigés

Quel massacre

Si pour la plupart des internautes assidus des aventures de Mathieu, le résultat est bien stylé et lui donne des airs du personnage de Spike (interprété par le comédien James Marsters) dans Buffy contre les vampires, d'autres ne sont pas vraiment de cet avis et regrette que l'agriculteur soit allé chez le coiffeur : "Oh non ! Quel massacre, heureusement ça repousse vite", "Je n'aime pas trop... Ça te vieillit, je trouve", "Ça te vieillit et accentue les golfes j'aime pas du tout", "Bien mieux en brun à mon goût." On ignore encore si Alexandre a validé ou non le nouveau look de son ancien compagnon.