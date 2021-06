Mathilde Seigner dans la douleur, elle ne se remet pas de la mort de son "grand ami" Yves Rénier

Yves, c'était comme quelqu'un de ma famille

Yves Rénier est mort le 24 avril 2021, à l'âge de 78 ans, dans son domicile situé à Neuilly-sur-Seine. C'est son épouse, Karin, qui avait confirmé la triste nouvelle à l'AFP. Interrogée par le journal Le Parisien, Mathilde Seigner avait alors fait part de son désarroi. "On se connaissait depuis vingt-cinq ans, rappelait-elle. Je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontré, sûrement avec le clan Hallyday, il faisait partie de la bande de Johnny. Yves, c'était comme quelqu'un de ma famille. Mon père est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j'ai dite ce matin quand j'ai appris, c'est : il a rejoint papa. C'était une des personnes les plus importantes de ma vie..."