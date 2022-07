Maxime Gasteuil : L'humoriste star des réseaux sociaux est-il en couple ?

"Quand j'ai vu que ce truc commençait à devenir sérieux, je suis descendu chez mes parents à Saint-Émilion. Comme mon travail, c'est beaucoup de concessions côté potes et famille, je me suis dit que c'était l'occasion de me rapprocher d'eux. Je suis content de vivre ça avec eux, de refaire le marché avec mon père. Je reprends ma vie d'ado à 32 ans avec mes parents et ma petite soeur qui a six ans de moins que moi et avec qui j'ai toujours vécu en décalé. Et puis, ils peuvent enfin voir un peu comment je bosse", a-t-il fait savoir. Pas de mot donc sur une quelconque histoire de coeur. En juillet 2018, il s'était affiché au bras d'une célèbre et charmante jeune femme : Philippine Coupérie Eiffel. Sur des légendes photos, il avait été annoncé comme le compagnon de celle-ci, alors qu'ils posaient au photocall du Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars, à Paris.