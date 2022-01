McFly très musclé, il dévoile son impressionnante transformation physique : "On ne lâche toujours point !"

Il y en a un qui a pris de bonnes résolutions... et qui arrive à s'y tenir ! Dans sa quête pour une meilleure forme, le youtubeur McFly - de son vrai nom David Coscas - s'est véritablement transformé, physiquement, et a dévoilé cette métamorphose sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le jeune vidéaste de 35 ans a effectivement partagé un selfie pris dans le miroir de la salle de bain, en noir et blanc, sur lequel on peut découvrir son torse et notamment l'apparition de savoureux pectoraux et abdominaux.

On ne lâche toujours point

"On ne lâche toujours point, écrit-il pour se donner de la force. Perpétuellement grâce aux lives sublimes de Train with Akim." Peut-être tente-t-il de maintenir la flamme de son amour pour sa chérie, Tiffany, naturopathe et professeur de yoga, qu'il aime depuis 2013. Ou peut-être souhaite-t-il conserver la santé, un maximum, pour profiter à fond de ses deux enfants, Stella et Néo. Toujours est-il que, quelle qu'en soit la raison, cette transformation est un plaisir pour les yeux. Félicitations !

Outre les séances de fitness, McFly et son compère Carlito vont avoir droit à de jolies retrouvailles... puisqu'ils vont pouvoir reprendre les séances de dédicaces, et assurer la promotion de leur premier opus Notre meilleur album, sorti en 2021. Le célèbre binôme ira à la rencontre de son public le 12 janvier 2022, à la Fnac Bellecour de la ville de Lyon, et ce malgré la polémique sexiste autour de leur premier single TikTok Girl. En chantant avec un accent country, et en dénonçant les jeunes filles qui portent des "crop-tops Jennyfer" et laissent "entrevoir" leurs jambes sur le réseau social, les deux artistes s'étaient effectivement mis une partie du pays à dos. Il est peut-être temps de présenter ses excuses en chair et en os...