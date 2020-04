Meghan et Harry à Los Angeles : le conseil inattendu de... Lindsay Lohan !

Pour échapper à la pression médiatique, le prince Harry et Meghan Markle sont partis vivre... à Los Angeles. Un choix de ville plutôt contradictoire avec une existence paisible, loin des paparazzis, comme l'espèrent pourtant le duc et la duchesse de Sussex, qui n'ont pas hésité à couper les ponts avec la monarchie au nom d'une vie de famille préservée des objectifs. Et à en croire l'ancienne it-girl Lindsay Lohan, résidente californienne de longue date, le couple n'est pas au bout de ses peines.

Dans une interview radio accordée à Andy Cohen pour SiriusXM, le 27 avril 2020, l'ex-actrice n'a pas caché sa surprise en apprenant que Meghan Markle et Harry ont quitté la tranquille île de Vancouver pour emménager près de Malibu, il y a maintenant un mois. L'Américaine de 33 ans estime que les Sussex ont choisi la mauvaise ville s'ils avaient pour projet "d'échapper aux regards et aux paparazzis" : "A moins qu'ils possèdent une plage privée, vous ne pouvez aller à la plage. Vous ne pouvez même pas surfer assez loin. C'est juste très difficile de faire quoi que ce soit (...). Heureusement, en ce moment, tout le monde est à la maison. Mais, une fois que ce sera fini... Prenez des chauffeurs."