Meghan et Harry partis, Kate et William leur piquent leur super conseiller !

A seulement 27 ans, David Watkins peut déjà se vanter d'avoir travaillé pour Burberry, les Sussex et maintenant les Cambridge ! Ce conseiller en communication digitale vient en effet de rejoindre l'équipe du prince William et Kate Middleton, suite au départ choc de Meghan Markle et Harry.

David Watkins n'est pas le seul ex-employé des Sussex à rebondir au sein de la famille royale : Sara Latham, ancienne responsable de l'équipe de communication du prince Harry et Meghan Markle, et ex-conseillère de campagne d'Hillary Clinton, oeuvre désormais au service du bureau de la reine. Rien que ça ! De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle ont choisi un allié de taille pour leur nouvelle vie américaine et leur projet de fondation Archewell : le couple a embauché Catherine St. Laurent, ancienne collaboratrice de la Bill et Melinda Gates Foundation.

