Meghan Markle et Harry partis de Buckingham, cette terrible conséquence...

Le prince Harry et Meghan Markle ont pris une décision radicale : fermer leur bureau officiel au palais de Buckingham, quitte à licencier quinze fidèles employés. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 13 février 2020, le duc et la duchesse ont définitivement pris leurs distances avec la monarchie en coupant les ponts avec leur équipe anglaise. Un bureau Sussex constitué il y a moins d'un an, après une première rupture avec Kate Middleton et William, et qui a déjà essuyé plusieurs démissions au fil des mois...

Selon le tabloïd, certains salariés pourraient bien sauver leur emploi et continuer d'oeuvrer pour la famille royale à un autre poste, mais la plupart des employés du prince Harry et Meghan Markle négocient actuellement les conditions de leur renvoi. "Etant donnée leur décision de prendre du recul, un bureau au palais de Buckingham n'est plus nécessaire (...). L'équipe est très loyale envers les Sussex, elle comprend et respecte leur décision. Elle est occupée à aider leurs altesses royales pour le futur et travaille sur leurs derniers engagements", a rapporté une source. Sur demande de la reine, le couple est notamment attendu au service annuel du Commonwealth qui se tiendra en l'abbaye de Westminster le 9 mars prochain.

Parmi les membres de l'équipe des Sussex à partir, se trouve notamment Fiona Mcilwham, leur secrétaire particulière récemment nommée. Autre employée sur le départ, leur responsable communication, l'aguerrie Sara Latham, ex-conseillère d'Hillary Clinton, serait elle aussi concernée par cette vague de renvois. Le prince Harry se séparerait même de Clara Loughram, responsable de son programme, avec qui il travaille depuis de nombreuses années. Bien plus qu'une simple collaboratrice, elle avait été choisie pour tenir le bouquet de Meghan Markle lors de leur mariage royal en mai 2018.

Bien que les parents d'Archie (9 mois) ont assuré vouloir partager leur temps entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, où ils possèdent toujours leur Frogmore Cottage de Windsor, la fermeture de leur bureau à Buckingham laisse à penser que leur temps passé outre-Manche sera très certainement limité. Pour sa nouvelle vie en Amérique, le couple aurait fait appel à une nouvelle équipe essentiellement composée d'Américains et Canadiens, dont certains qui auraient déjà travaillé avec la duchesse lorsqu'elle était actrice.