Meghan Markle "a pas mal d'excuses à présenter" : nouvelle attaque de sa soeur

Annoncé il y a près de quatre ans : le livre "vérité" de Samantha Markle est finalement sorti, du moins le premier tome. Le 1er février 2021, la maison d'édition américaine Barnes and Noble a publié l'ouvrage intitulé The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1 [que l'on pourrait traduire par Le Journal de la soeur de princesse pressante, partie 1]. Le livre revient notamment sur la non relation de Meghan Markle avec sa famille paternelle : de par son père Thomas Markle, l'épouse du prince Harry a non seulement Samantha pour demi-soeur, mais également un demi-frère, Thomas Markle Jr. La duchesse de Sussex est quant à elle née du second mariage de son père avec Doria Ragland, qui s'est terminé à la fin des années 1980.

Dans son livre, dont le Daily Mail et Newsweek ont publié des extraits mercredi, Samantha Markle affirme avoir d'abord été proche de sa demi-soeur jusqu'à ce que cette dernière ne grandisse et ne devienne "condescendante". L'Américaine de 56 ans est également revenue sur la fausse paparazzade de leur père Thomas Markle au printemps 2018, à quelques jours du mariage de Meghan et Harry. Samantha Markle explique avoir participé à son organisation après avoir été contactée par un ami du photographe. Non loin de sa maison de Rosarito, au Mexique, où il vit depuis plusieurs années, le septuagénaire s'est mis en scène en prétendant préparer son voyage au Royaume-Uni pour les noces royales de sa fille.

"L'objectif pour mon père n'était pas l'argent, écrit Samantha Markle dans ses mémoires. Il s'agissait seulement de le montrer à la famille royale et au monde sous son vrai jour, il était si horriblement étiqueté et photographié. C'était comme regarder des vautours festoyer." Mais cette séance photo trompeuse a rapidement été démasquée : "Je me suis presque étouffée quand j'ai vu les photos du photographe marchant trois pas derrière mon père. On m'avait assuré que ça serait discret." Sous le feu des critiques, et souffrant au même moment d'un problème cardiaque, Thomas Markle a préféré manquer le mariage et ce, en dépit des efforts de sa fille qui aurait tout mis en oeuvre jusqu'au dernier moment pour le faire venir.