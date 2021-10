Meghan Markle, bientôt des produits de beauté ? Etonnant rapprochement avec une firme litigeuse

Après avoir assuré leur indépendance financière grâce à de juteux contrats avec Netflix et Spotify, le prince Harry et Meghan Markle pourraient continuer d'élargir le champ de leurs activités post-Megxit. A en croire les informations du Daily Mail publiées le 7 octobre 2021, le duc et la duchesse de Sussex pourraient bien s'associer à la société de marketing californienne Guthy-Renker, spécialisée dans la vente directe de produits de beauté en association avec des célébrités...

En début d'année 2021, les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 4 mois) se sont rendus à plusieurs reprises au ranch de luxe que possède Bill Guthy (co-fondateur de Guthy-Renker) non loin de chez eux, à Santa Barbara. Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, a même effectué une visite avec eux puisqu'elle a été aperçue à l'arrière de leur Range Rover. Le couple effectuait-il des repérages pour sa fameuse interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée en mars ? Photo satellite à l'appui, le tabloïd suggère en effet que l'entretien a pu être tourné dans le jardin de la propriété de Bill Guthy.

L'entente entre le couple et l'entrepreneur de 66 ans - à la tête d'une fortune estimée à 500 millions de dollars - est telle que c'est à bord d'un de ses jets privés que les Sussex sont rentrés de leur voyage à New York en septembre dernier. Le duc et la duchesse s'apprêtent-ils à faire affaire avec la firme américaine ? Meghan Markle envisage-t-elle de lancer sa propre ligne de produits de beauté ? L'ex-actrice de 40 ans pourrait bien être inspirée par les millions de dollars que Cindy Crawford a empoché grâce à ses produits capillaires lancés avec cette société. D'autres personnalités telles que Jennifer Lopez, Brooke Shields, Justin Bieber, Heidi Klum ou encore Katy Perry ont déjà été associées à des publicités Guthy-Renker.