Meghan Markle : Ce cadeau (très) gênant offert par un prince saoudien

Voilà un cadeau de mariage qui a de quoi être très gênant... Suite à son union avec le Prince Harry célébrée en 2018, Meghan Markle avait reçu une ravissante paire de boucles d'oreilles du prince héritier Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite. Sauf que, l'homme en question serait impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashogg décédé le 2 octobre 2020. Or, le 23 octobre, la duchesse de Sussex portait fièrement ces boucles - fabriquées par le célèbre designer Butani et estimées à 500 000 livres sterling - lors de la réception au Grand Pacific Hotel de Suva, organisée par le président des Fidji, Jioji Konrote.

À l'époque pourtant, le palais de Kensington avait déclaré que ce bijou avait été "emprunté" à un mystérieux bienfaiteur. Pour ne pas arranger les choses, d'anciens collègues de Meghan ont depuis déclaré au Washington Post que tous les membres du personnel royal savaient pertinemment d'où venaient ces fameuses boucles (décidément très embarrassantes). Une "petite" bévue qui risque de ne pas améliorer la réputation de Meghan, déjà très en berne en ce moment...

Pour rappel, la maman d'Archie - enceinte de son deuxième enfant - sera l'invitée d'Oprah Winfrey lors d'une émission diffusée le 7 mars 2021 sur CBS (lundi 8 sur TMC en France). Un entretien "libérateur" pour Meghan qui pourra enfin s'exprimer sur son ancienne vie au sein de la famille royale. Ayant déjà refusé une interview avec Oprah à l'époque où elle était encore un membre à part entière du Palais, l'actrice pourra désormais parler sans filtre et risque de faire des révélations très inattendues au cours de l'émission. "Je n'aurais pas pu vous dire oui à cette époque. Le choix ne me revenait pas. (...) C'est vraiment libérateur de pouvoir avoir le droit et le privilège de pouvoir dire oui maintenant, je suis prête à parler."