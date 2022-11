Meghan Markle : Changement de tête pour la duchesse de Sussex, le résultat est canon

Depuis qu'elle est entrée dans la famille royale britannique (et ressortie presqu'aussitôt), Meghan Markle a prouvé qu'elle avait le sens du style. Chacune de ses apparitions est scrutée à la loupe et travaillée comme jamais. Mais cette fois-ci, la duchesse de Sussex a aussi décidé de s'atteler à son apparence capillaire. La belle brune de 41 ans est passée par la case coiffeur et a profité du nouvel enregistrement de son podcast Archetypes pour dévoiler le résultat canon de ce changement physique.

Aux côtés de ses deux invitées du jour, dont Kasiopa, une coach de vie star des réseaux sociaux, Meghan Markle a pris la pose et officialisé sa toute nouvelle apparence. Si d'ordinaire, la maman d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, favorise les cheveux relevés en chignon, elle a décidé d'afficher un style moins strict en relâchant tout.

Les cheveux de la duchesse de Sussex ont bien poussé. Meghan Markle a dévoilé sa coupe longue et lisse qui a conquis tout le monde. Dans la section commentaires, les compliments se sont faits nombreux au sujet de la femme du prince Harry : "Ces 3 filles sont dans la place, avec grâce et style !", "Une reine", "Meghan, ma femme", "Tellement belle", "Epoustouflante", "Magique."