Meghan Markle : Un test ADN a révélé une information importante sur elle

Plus les épisodes du podcast Archetypes de Meghan Markle défilent, plus on en apprend sur la duchesse de Sussex ! Et ce fut encore le cas ce 25 octobre. Lors de l'enregistrement de l'épisode Upending The Angry Black Women Myth (Briser le mythe des femmes noires colériques), l'ex-actrice, aux origines afro-américaines du côté de sa maman Doria Ragland, recevait les comédiennes Issa Rae et Ziwe Fumudo. Des rencontres qui lui ont permis de s'ouvrir un peu plus quant à l'exactitude du métissage hérité de sa mère.

"Il y a quelques années", Meghan Markle a avoué avoir eu recours à un test généalogique et en a délivré les résultats. Ces derniers ont révélé que Meghan Markle était nigériane à 43%. Depuis, la maman d'Archie (3 ans) et Lilibert (1 an) est bien décidée à en savoir plus. Pour connaître sa propre histoire mais pouvoir aussi la raconter à ses deux enfants : "Je vais commencer à approfondir tout cela." En féministe accomplie, Meghan Markle ira au bout de ses recherches.

Gérer ce podcast est un moyen pour Meghan Markle de contrôler ses confidences. Et la duchesse de 41 ans les multiplie depuis qu'elle est aux commandes de sa propre émission. Elle a notamment raconté qu'adolescente, elle avait vécu une scène très malaisante dans un spa avec sa mère et que son job dans l'émission Deal or no Deal n'avait été rien d'autre qu'un post humiliant pour lequel on la traitait comme une bimbo.

Ces confessions lui avaient d'ailleurs valu les foudres de Whoopi Goldberg et une petite mise au point de Claudia Jordan, l'une des femmes qui travaillaient à l'époque à ses côtés sur les tournages : "Ils ne nous ont JAMAIS traitées comme des bimbos. Nous avons eu tellement d'opportunités grâce à cette émission. [...] Dieu sait combien je défends cette femme depuis des années. Je continuerai de le faire mais je ne veux pas qu'il y ait de malentendu sur l'ambiance qui régnait sur le plateau et dans l'émission en général. Et je veux absolument protéger Howie Mandel [le présentateur à l'époque, ndlr] qui a toujours été gentil et respectueux envers nous toutes." Des propos auxquels Meghan s'est abstenu de toute réaction