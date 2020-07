Meghan Markle : Défaite au tribunal, elle doit payer !

Meghan Markle a dû payer près de 68 000 livres après avoir perdu sa première bataille juridique contre le Mail on Sunday. Elle avait porté plainte contre le groupe Associated Newspaper Limited (ANL), qui détient le titre, poursuivant le journal pour violation de la vie privée et des droits d'auteur à cause d'un article datant de février 2019 dans lequel des éléments d'une lettre qu'elle avait écrite à son père, Thomas, avait été publiés.

En mai dernier, le juge Mr Justice Warby avait estimé que certaines demandes de Meghan Markle n'étaient pas recevables, attendu notamment que le Mail on Sunday avait "délibérément soulevé" d'autres problèmes entre son père et elle. Déboutée, elle a finalement accepté de régler les frais de justice du journal à l'issue de cette première bataille judiciaire désastreuse, soit 67 888 livres.

Meghan Markle refuse toujours de donner le nom de ses cinq amies qui avaient témoigné dans People Magazine en février dernier, après la diffusion de cette lettre très personnelle, assurant que cela constituerait une violation de leur vie privée au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme, tandis que le journal affirme qu'elles doivent être divulguées en vertu du principe clé de la "justice ouverte". La duchesse estime que donner les noms de ces femmes qui l'avaient soutenue serait "un prix inacceptable" à payer pour le droit de poursuivre sa plainte contre le groupe Associated Newspaper en justice.

Rappelons qu'il y a un an, Meghan Markle et son mari le prince Harry avaient décidé de déclarer la guerre aux tabloïds, notamment au Mail on Sunday. Dans une lettre adressée à la presse, le père d'Archie suppliait les médias de laisser son épouse et son fils tranquilles, craignant que "l'histoire ne se répète", une référence à peine masquée à la mort tragique de sa mère Lady Diana.

Depuis que Meghan Markle a commencé sa relation avec le prince Harry, son père ne cesse de l'embarrasser publiquement, à la télévision comme dans la presse, dévoilant même des photos d'elle adolescente. La duchesse, a depuis son mariage, rompu tout contact avec lui. Mais la parution imminente de Finding Freedom, une biographie à laquelle Harry et Meghan disent n'avoir pas collaboré, mais qui adopte très largement leur point de vue sur les événements, n'a pas empêché le paternel de revenir à la charge...