Meghan Markle enceinte et économe : une robe à tout petit prix qui a du succès !

Meghan Markle, enceinte de son deuxième enfant, a porté une robe très abordable pour passer à la télé. La duchesse de Sussex a pris part à une conversation FaceTime entre son mari le prince Harry et l'animateur James Corden, pendant le tournage - critiqué - du The Late, Late Show with James Corden. Pour l'occasion, elle portait une robe bleue de la marque familiale et locale Velvet Torch.

Une robe très simple en coton, aux manches bouffantes et au bustier cintré. Comme à chaque fois que Meghan Markle porte un vêtement, cette robe à seulement 30 dollars est rapidement devenue sold out sur le site de la marque. Mais, bonne nouvelle, on peut toujours en faire la pré-commande. Depuis qu'elle et son mari ont quitté leurs fonctions au sein de la famille royale, ils ont aussi pris une indépendance financière. Malgré de juteux contrats, ils font sans doute attention à leurs dépenses. L'ancienne actrice évite les robes de créateurs hors de prix sauf en de rares occasions.