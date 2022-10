Meghan Markle et Harry : Gros coup dur, leurs futurs voisins les détestent déjà !

La guerre de voisinage, c'est un peu la bête noire que l'on ne voit pas venir tout de suite quand on se décide à acheter ou louer un logement. Et difficile de tout abandonner une fois que les corvées de déménagement et d'emménagement sont terminées. Oui mais voilà ! Meghan Markle et le prince Harry ont la "chance" d'être avertis à temps d'un accueil a priori glacial dans leur prochain quartier.

Depuis leur retour du Royaume-Uni auprès d'Archie et Lilibet, leurs deux enfants de 3 ans et 1 an, Meghan Markle et le prince Harry n'ont qu'un objectif en tête : quitter leur manoir de Montecito et s'éloigner de ce quartier. Depuis plusieurs mois, les tentatives de cambriolage sont reparties à la hausse. Un détail pas vraiment rassurant pour le duc et la duchesse de Sussex qui font de leur sécurité et de celle de leur famille une priorité. Apprendre que des caméras étaient en cours d'installation pour surveiller tous les coins de rues ne les ont pas convaincus de rester, bien au contraire.

Selon les dernières informations des médias britanniques, Meghan et Harry seraient sur le départ. Ils auraient même déjà jeté leur dévolu sur une propriété du quartier de Hope Ranch, à quelques kilomètres de chez eux, où le système de sécurité serait bien plus important. Si cette venue peut réjouir les plus grands fans du couple, leurs futurs voisins veulent déjà les mettre dehors. Comme le rapporte le sérieux site TMZ, les habitants d'Hope Ranch sont déjà hors d'eux à l'idée de voir leur tranquillité bouleversée.

Si le trafic est déjà bien chargé dans le secteur de Santa Barbara, les locaux sont persuadés que l'arrivée du duc et de la duchesse de Sussex ainsi que leurs deux enfants ne va faire qu'empirer les choses. Outre le trafic routier, ils craignent aussi pour la sécurité des enfants, nombreux à jouer dans le quartier pour l'instant paisible qui risque de changer avec l'emménagement de Meghan et Harry. L'installation n'est pas encore confirmée mais leurs actuels voisins ont été contactés. Malgré leurs réticences au départ, ils ont admis que l'arrivée de Meghan et Harry n'avait finalement rien changé. Peut-être en sera-t-il de même pour les prochains...