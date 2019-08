Meghan Markle, Hollywood et la famille royale : révélations d'un témoin clé !

Depuis un peu plus d'un an, Meghan Markle est duchesse de Sussex. Alors qu'elle vient de donner naissance au petit Archie, septième dans l'ordre de succession au trône britannique, l'ancienne actrice de 37 ans fait l'objet de toutes les rumeurs dont se régalent les tabloïds britanniques. Dans une interview pour la chaîne Fox News, une journaliste révèle que la duchesse a bien des difficultés à se soumettre à son nouveau statut.

Angela Levin n'est pas n'importe quelle journaliste. En 2018, elle avait publié une biographie du prince Harry après avoir pu rencontrer longuement le frère de William. Elle a eu un accès privilégié au prince et donc à des infos exclusives. De Meghan Markle, elle révèle qu'elle n'a pas toujours été très bien accueillie par les amis de son fiancé qui la trouvait trop moderne. Levin confie également : "Je crois que c'est très dur pour elle. Elle a été brillante parfois, impeccable à chacune de leurs sorties. Elle a un rapport très naturel avec le public. C'est tellement de choses à apprendre et elle le fait avec beaucoup d'énergie et de bonne volonté, mais elle pourrait parfois prendre quelques conseils. Avant, elle avait l'habitude de prendre ses propres décisions. Ce n'est pas facile pour elle. C'est un chemin tellement strict dans ses traditions. Cela prend du temps pour s'y habituer."

Il comprend que ce n'est pas facile pour elle, qu'elle a renoncé à sa liberté.

Buckingham Palace n'est pas Hollywood et c'est à ce tout autre univers que Meghan Markle doit s'habituer. "Au tout début, je ne crois que la duchesse comprenait vraiment la différence entre le show-business et être membre de la famille royale, poursuit Angela Levin. Le prince Harry était très anxieux quand nous en avions parlé et refusait surtout d'être considéré comme une star. Selon lui, être membre de la famille royale, ce sont d'abord des devoirs, aider la reine, un travail sérieux..." Mais c'est bien d'une actrice dont il est follement tombé amoureux : "Il comprend que ce n'est pas facile pour elle, qu'elle a renoncé à sa liberté. Mais c'est un moment incroyable pour eux, surtout depuis l'arrivée du bébé."

Angela Levin reconnaît que Meghan Markle peut être très autoritaire avec le personnel et qu'elle enverrait des mails à 5h du matin. Selon elle, il y a eu des départs et évidemment des racontars, mais que tout ceci est à prendre avec des pincettes. La biographe d'Harry est sûr d'une chose, l'amour que porte le prince à la mère de son fils : "On l'a critiquée parce qu'elle aurait changé Harry. Elle ne manque pas de confiance en elle. Et lui, cela lui est égal. Il est très, très fier d'elle (...) Sa relation avec elle est plus importante que tout. (...) Il ne veut plus être le bad boy de la famille royale, il est complètement dévoué à Meghan. Il ne voit plus certaines personnes qui n'ont pas réussi à s'entendre avec elle." La biographe n'en dira pas plus. Elle n'évoquera pas non plus les rumeurs insistantes de froid entre Harry et son frère, William.

Meghan Markle est critiquée, certes, mais visiblement fascinante : rédactrice en chef invitée du Vogue anglais de septembre, le numéro s'est arraché en kiosques dès sa sortie.