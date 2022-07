Meghan Markle : L'humiliante manière dont elle a demandé le divorce à son premier mari

Elle évolue au bras du prince Harry depuis si longtemps qu'on a du mal à l'imaginer avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, comme tout le monde, Meghan Markle a un passé sentimental. Avant d'intégrer puis de quitter la famille royale d'Angleterre, avant de fonder une famille en donnant naissance à Archie puis Lilibet, la duchesse de Sussex a effectivement eu un premier époux. Cette histoire avait été passée sous silence, au maximum, car elle était peu conventionnelle pour la comédienne, qui devait rejoindre la couronne britannique. Mais voilà qu'elle refait surface dans les quelques 900 pages du livre biographique Revenge : Meghan, Harry and the war between the Windsors, rédigé par le journaliste d'investigation Tom Bower.

S'il est remarié et père de famille, l'ex-époux de Meghan Markle n'oublie pas cette passade de quelques années. L'héroïne de la série Suits a rencontré le producteur Trevor Engelson en 2004 dans un bar situé dans le quartier de West Hollywood alors qu'elle courait les castings tout en étant serveuse. Fils d'orthodontiste et d'orthophoniste, il venait de se lancer dans l'industrie du cinéma. "Trevor était une grosse prise pour elle, explique Ninaki Priddy dans l'ouvrage, comme le relève le magazine Gala. Il était ambitieux, il avait des relations. Meghan adorait être à ses côtés, l'accompagner à des dîners."

Demandée en mariage lors d'un voyage au Belize, Meghan Markle a vite été victime de cette relation devenue longue distance. En acceptant le rôle de Rachel Zane dans la série Suits, elle a surtout accepté de vivre de longs mois au Canada, à Toronto, lieu de tournage du programme, alors que son Trevity-Trev-Trev résidait à Los Angeles. Mariés civilement dans la ville des anges le 16 août 2011, puis religieusement un mois plus tard en Jamaïque, ils ont fini par divorcer. Au printemps 2013, sans doute inspirée par son rôle de livreuse FedEx dans le film Horrible Bosses, Meghan a fait savoir à Trevor qu'elle souhaitait en finir en lui envoyant sa bague de fiançailles et son alliance, sans un mot, par courrier. Un affront qui n'est pas exactement passé comme une lettre à la poste...

Retrouvez toutes les informations sur Meghan Markle dans le magazine Gala, n°1520, du 28 juillet 2022.