Meghan Markle : Sa soeur Samantha face à "l'humiliation, la honte et la haine", elle contre-attaque

L'année 2023 ne sera pas de tout repos pour Meghan Markle. Si elle pensait être enfin tranquille après les grandes vagues causées par la diffusion du documentaire Harry & Meghan et la parution de Spare [Le Suppléant en français, ndlr], les mémoires de son mari, il n'en est rien. C'est sa famille qui, cette fois-ci, est décidée à pimenter son quotidien. Sa demi-soeur Samantha tout particulièrement.

Comme le Daily Mail et The Mirror le précisent, Samantha Markle a décidé de contre-attaquer Meghan Markle après les propos qu'elle a tenus à son sujet au cours de l'interview que les Sussex ont accordée à Oprah Winfrey au printemps 2021. Elle n'aurait pas supporté que la duchesse de Sussex fasse part de son enfance en tant que "fille unique" alors qu'elle a côtoyé Samantha et son frère Thomas. Pour "l'humiliation, la honte et la haine à l'échelle mondiale", Samantha Markle lui réclame donc près de 70.000 euros de dommages et intérêts. Mais pas que.

Si elle demande à Meghan Markle de témoigner, Samantha Markle souhaite également que le prince Harry prenne part à cette action judiciaire en faisant l'objet d'une déposition filmée et sous serment afin de mettre le couple en contradiction sur une trentaine de motifs, le racisme de la famille royale britannique notamment. Elle a obtenu gain de cause puisque le juge a rejeté la motion de Meghan Markle qui souhaitait ne pas faire de déposition. La femme du prince Harry est attendue au tribunal au mois de juillet.

La guerre des soeurs

Ce n'est pas la première fois que Meghan Markle et Samantha Markle se tirent dans les pattes. L'ancienne actrice est persuadée que les interventions de sa demi-soeur ne sont que le fruit d'une recherche de notoriété et de profit à l'image de la paparazzade qu'avait organisée son père Thomas Markle. Pour Meghan Markle, sa famille - à l'exception de sa maman Doria Ragland - est prête à tout pour profiter de la popularité de son couple avec le prince Harry. Des relations très tendues qui ne devraient donc pas s'arranger...