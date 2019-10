Meghan Markle toujours en trench : ce classique qu'elle ne quitte plus

Si elle ne devait choisir qu'une pièce, ce serait certainement celle-ci ! Le 1er octobre 2019, soit l'avant-dernier jour de sa tournée royale en Afrique du Sud, Meghan Markle s'est rendue à l'Université de Johannesburg pour défendre l'accès à l'éducation pour les jeunes femmes. Une visite lors de laquelle l'épouse du prince Harry est apparue radieuse, vêtue d'une nouvelle robe Banana Republic. Sauf que sa tenue avait comme un air de déjà-vu...

La duchesse de Sussex aime tant les robes trench qu'elle en possède plusieurs modèles similaires : une version sans-manche de la marque Nonie, portée à Londres en juillet 2018, puis ce 2 octobre 2019 à Johannesburg, une revisite signée Leap of Faith flirtant avec la robe blazer, portée en octobre 2018 en Nouvelle-Zélande, ou même une variante maternité faite sur-mesure par la jeune créatrice Wales Bonner pour les présentations officielles du petit Archie à Windsor, en mai 2019. Des pièces modernes, féminines et relativement épurées qui soulignent sa taille et son décolleté.

Bien évidemment, l'ex-actrice de 38 ans compte des trench-coats plus classiques dans son dressing, notamment un modèle beige de la marque australienne Martin Grant porté à plusieurs reprises, une version kaki signée Aritzia et un trench à carreaux de chez Karen Walker. Autant de variantes de créateurs qui viennent alourdir son budget shopping, bien supérieur à celui de sa belle-soeur Kate Middleton, experte du recyclage de tenue. Mais il semble que Meghan Markle a tenu compte des vives critiques la jugeant trop dépensière puisque tout au long de sa tournée africaine, elle a ressorti des vêtements déjà portés par le passé, y compris des looks de grossesse. De quoi éviter tout nouvel "imper" avec ses détracteurs aux aguets !