Melania Trump : Pour lui ressembler, une Américaine dépense 58 000 euros

Bien que la chirurgie esthétique soit devenue la norme pour des milliers de femmes, certaines démarches sont toujours considérées comme extrêmes. C'est le cas de Claudia Sierra, une Texane de 42 ans dont le rêve est de ressembler à Melania Trump.

Pour cela, elle a effectué pas moins de neuf opérations, comme on a pu le découvrir dans l'émission My Beauty Obsession. Le site AOL a pu l'interroger sur son admiration pour la première dame américaine. "Je la regardais et j'ai trouvé qu'elle était si élégante, si belle, explique Claudia Sierra, je voulais complètement un nouveau visage. Je voulais que tout soit lifté et rehaussé, c'est ce que nous avons accompli." Pour ça, elle a dû passer sur le billard du docteur Franklin Rose. Les pommettes, le nez, la bouche, la poitrine... Tout y passe ! Elle a aussi fait un lifting des paupières et des injections de Botox.

Une série d'opérations longues et douloureuses mais également extrêmement onéreuses puisque Claudia Sierra s'est délestée de quelque 65 000 dollars (58 000 euros). Et elle est ravie ! "J'adore absolument ma transformation, dit-elle. Je pense que tout le monde me voit comme cette gamine qui a dépensé 65 000 dollars. Mais permettez-moi de vous dire que je devais investir en moi-même." Une obsession qui n'a pas eu l'air de choquer le médecin outre-mesure : "J'ai eu beaucoup de femmes qui me demandent le look d'Ivanka [Trump, NDLR], donc ce n'est pas surprenant de voir des femmes qui me demandent maintenant de ressembler à Melania Trump, qui est tout simplement belle." Claudia Sierra a également commencé à économiser pour s'offrir des extensions capillaires et la garde-robe très chic de Melania.

Il n'est pas rare que des gens veuillent absolument ressembler à leurs idoles. Rodrigo Alves et Quentin Dehar voulaient tous les deux devenir des sosies officiels de Ken, avant que le Français ne se suicide. Quant à Nadia Hari, elle aussi se donne les moyens de ses ambitions : ressembler à Kim Kardashian.