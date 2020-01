Melanie Dedigama enceinte : elle clashe les mamans stars qui exposent leur bébé

Mélanie Dedigama ne fera rien comme les autres ! Enceinte de son premier enfant, c'est avec beaucoup de sérieux qu'elle compte entamer ce nouveau rôle de sa vie. C'est pourquoi, pas question pour elle et son compagnon Vincent de surexposer leur bébé. Lors d'une vidéo confidences postée sur YouTube, le couple a fait savoir qu'il n'y aurait aucune émission dédiée à l'accouchement de la jeune femme révélée dans Secret Story. "Comment vous pouvez me poser cette question-là ?, demande Mélanie atterrée. C'est le moment le plus intime de ta vie !" Loin de mâcher ses mots, elle poursuit en taclant les candidats de télé-réalité qui ont pris cette direction, comme Manon Marsault ou Carla Moreau. "Ceux qui font ça, ils sont complètement ni**** du bocal !"

Face à l'agacement de sa chérie, Vincent tient à apaiser. S'il est évidemment contre le fait d'inviter des caméras le plus beau jour de sa vie, il reconnaît que ce choix appartient à tout à chacun. "Chacun fait ce qu'il veut, mais nous, en tout cas, ça ne fait pas partie de nos valeurs." Mais cela n'aura pas suffi à calmer les ardeurs de Mélanie, qui persiste et signe : "Mais c'est surtout, respectez-moi ! C'est inconcevable ! Les gens vont voir la tête de mon bébé avant moi ?! C'est pas possible, ça !" Dans sa lancée, l'ex de Bastien Grimal considère même "que ce n'est pas très responsable de faire une télé-réalité avec un bébé". Une remarque qui devrait sans doute relancer le débat autour de la question. "On ne sait pas aujourd'hui ce que ça va donner, un bébé en télé dès son plus jeune âge, on ne connaît pas les répercussions. Donc dans le doute, on ne préfère pas le faire", conclut Vincent.

Le ton est le même lorsqu'il s'agit de savoir si leur bébé sera star de leurs réseaux sociaux. "Franchement, on n'a même pas réfléchi. On n'a pas du tout prévu un business plan par rapport à tout ça", ironise Mélanie. "Je pense que c'est un vrai sujet parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques par rapport à tout ça. Déjà, vous voyez bien notre vie de tous les jours, on ne montre pas tout. Et pour le bébé, ce sera pareil. Le principal, c'est que lui soit bien et qu'il soit protégé de tout ça, car il n'a rien demandé", enchaîne Vincent, toujours plus mesuré. Et de préciser : "On montrera un petit peu, mais on ne lui fera pas de compte Instagram." Voilà qui est dit !