Mélanie Laurent : La jeune maman s'éclate en Corée avec Ryan Reynolds

La jeune maman est en pleine forme ! Le 2 décembre 2019, Mélanie Laurent a rejoint ses camarades du film 6 Underground (le 13 décembre sur Netflix) pour une joyeuse avant-première à Séoul, en Corée du Sud. Aux côtés de Ryan Reynolds, Adria Arjona, le producteur Ian Bryce et le réalisateur Michael Bay, la Française est apparue radieuse, quelques semaines seulement après la naissance de son deuxième enfant.

Tout sourire dans sa robe noire pailletée, l'actrice de 36 ans s'est volontiers prêtée à la traditionnelle séance de pose sur le tapis - non pas rouge - mais vert fluo. 6 Underground est un nouveau film d'action américain qui met en scène six individus décédés et totalement libres de toute attache et casier judiciaire. Issus des quatre coins du monde, ils sont les meilleurs dans leur domaine et ont été choisis non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur désir unique d'effacer leur passé afin de changer l'avenir. La bande est réunie par un leader énigmatique, dont le seul objectif est de s'assurer que tous tomberont dans l'oubli mais que leurs actions, pour sûr, leur survivront.

A peine a-t-elle accouché de sa petite Mila que Mélanie Laurent est déjà de retour à sa carrière internationale. Dans une interview accordée au magazine Madame Figaro du 29 novembre dernier, la comédienne a surpris ses fans en annonçant la naissance inattendue de son deuxième enfant. Elle était déjà maman d'un petit Léo, 7 ans. Un heureux événement qui s'accompagne d'un changement de vie radical puisque la star a quitté la Bretagne pour s'installer à Los Angeles et ce, par amour pour un Américain : "Je ne pensais pas pouvoir le faire il y a encore huit mois ! Je viens juste de déménager. Les grandes décisions de ma vie sont liées à une histoire d'amour (...). Cette décision de s'installer aux États-Unis, je l'ai prise parce que notre vie ensemble est ici. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Je n'ai pas l'impression d'avoir lâché la France. J'ai gardé un pied-à-terre à Paris, où j'ai ma famille, mes amis."