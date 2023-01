Mélanie Maudran mariée à un célèbre tennisman : son fils suit déjà les pas de son père !

Le sport est souvent une affaire de famille et on retrouve de plus en plus d'enfants d'anciens grands sportifs au plus haut niveau. En rugby, Romain Ntamack est le digne héritier de son père Emile, tout comme Marcus Thuram avec son père Lilian en football. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais il se pourrait bien qu'un des fils de Mélanie Maudran et Thierry Ascione devienne lui aussi un jour un grand joueur de tennis. Il faut dire qu'il a de qui tenir avec un père qui a pratiqué ce sport au plus haut niveau. Ancien tennisman professionnel, l'homme de 41 ans a atteint la 81e place mondiale dans sa carrière, avant de devenir l'entraîneur de plusieurs stars françaises, dont Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic.

C'est donc tout naturellement que Thierry Ascione donne désormais des cours de tennis à ses enfants. Très active sur Instagram et n'hésitant pas à partager des moments de vie en famille, Mélanie Maudran a publié une photo et une vidéo dans sa story pour montrer qu'un de ses fils (qui ressemble plus à Tom, même s'il est de dos) se débrouille très bien une raquette à la main. Sur le cliché, on peut voir que la comédienne, qui est à l'affiche de la série Un si grand soleil depuis plus de 3 ans, se trouve derrière les grillages du terrain pendant que son garçon est en train de taper la balle (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Le fils de Mélanie Maudran déjà très doué pour le tennis

Sur la terre battue, le fils de l'actrice de 43 ans se débrouille très bien, comme on peut le découvrir sur la vidéo mise en ligne par cette dernière. Cette fois-ci, il se trouve au côté de son père, qui supervise le jeune garçon légèrement en retrait et on peut voir qu'il sait manier sa raquette ! Jouant avec un autre enfant, la scène semble attendrir Mélanie Maudran, qui écrit en anglais "Papa et moi" et ajoute un petit emoji coeur en haut de la vidéo, ainsi que la version de Nina Simone de la chanson Here Comes the Sun.

Un beau moment en famille pour Mélanie Maudran et Thierry Ascione, qui profitent au maximum de leurs enfants avant, peut-être, de suivre leurs exploits à la télévision !