Mélanie Maudran mariée à un célèbre sportif : selfie de l'amour avec Thierry et gros bisou avec son fils Léo

La nouvelle année commence à merveille pour Mélanie Maudran et elle n'hésite pas à le montrer sur ses réseaux sociaux. L'actrice de 43 ans nage dans le bonheur actuellement, elle qui fait partie des têtes d'affiche du feuilleton hebdomadaire de France 2, Un si grand soleil, aux côtés d'acteurs de grands talents comme Moïse Santamaria ou encore Tonya Kinzinger. À côté de sa vie professionnelle bien remplie, elle a également réussi à se construire une vie de famille épanouie, avec son mari, Thierry Ascione, un ancien tennisman de renom, qu'elle a épousé en juillet 2010.

Depuis, les deux tourtereaux ne se quittent plus et ont eu deux beaux enfants, Tom (né en 2014) et Léo (né en 2015) avec qui ils aiment partager de bons moments en famille. Pourtant, rien n'était prédestiné entre Mélanie Maudran et Thierry Ascione, comme elle l'a raconté par le passé. "Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre", expliquait celle qui a croisé l'homme de sa vie lors d'un tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. Toujours aussi amoureuse, l'actrice qui s'est faite connaître dans la série à succès Sous le Soleil a partagé un beau selfie sur son compte Instagram, qui montre bien toute la complicité qui lie les amoureux (la story est à retrouver dans le diaporama).

Gros bisou avec son fils Léo

Si Thierry Ascione est mis en avant par sa femme auprès de ses 34 000 abonnés sur Instagram, son fils Léo n'est pas en reste, puisqu'il a lui aussi été immortalisé par sa mère. Sur une jolie photo, on peut le voir en train de faire un tendre bisou à Mélanie Maudran, elle qui se montre toujours très présente pour ses enfants. La petite famille s'est d'ailleurs offert une superbe journée du côté de Disneyland Paris en novembre dernier. Accompagnée de ses deux fils, l'actrice née à Rennes a passé une journée "magique", comme elle l'a décrit sur son compte Instagram. Quelques semaines plus tard, c'est les 7 ans de son fils Léo qui ont permis à la petite famille de passer un autre bon moment et montrer que les choses vont pour le mieux entre eux.

Toujours aussi amoureuse de son mari Thierry Ascione, Mélanie Maudran n'a pas hésité à lui faire une nouvelle belle déclaration, tout comme à ses enfants !