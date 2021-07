Mélanie Maudran topless : elle dévoile d'anciennes photos, les internautes sous le charme

Très vite, de nombreux internautes ont commenté son post, éblouis par tant de beauté. "Bon.... C'est pas possible d'être belle comme ça... tu n'es pas humaine !!!", a commenté Shirley Bousquet, l'interprète de Laetitia dans Un si grand soleil. Aurore Delplace (qui joue Johanna Lemeur) a quant à elle fait savoir que sa collègue et amie était "sublime".

Son mari, l'ancien tennisman Thierry Ascione, ne dira pas le contraire. Ensemble, ils filent le parfait amour depuis pas moins de quatorze ans. Et lors de leur rencontre, ils ont eu un coup de foudre comme Mélanie Maudran l'avait confié à Gala, en mars dernier. C'est au tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy qu'ils se sont vus pour la première fois. L'ancien sportif était blessé et suivait donc le match depuis les gradins. Ils ont fini par discuter et, trois semaines après il a demandé la comédienne en mariage. Ce n'est qu'en 2010, soit trois ans plus tard, qu'ils se sont dit "oui", De leur union sont nés deux garçons : Tom (né en 2014) et Léo (né en 2015).

Quand Mélanie Maudran a intégré le casting d'Un si grand soleil en 2018, Thierry Ascione et elle ont préféré déménager dans le Sud de la France, afin que leurs enfants ne soient pas perturbés. "Ma préoccupation principale concernait ma famille. Etre l'un des protagonistes d'une série quotidienne demande un tel engagement et une telle implication qu'il fallait que je sois certaine que ce soit compatible avec ma vie privée. D'autant que mes enfants étaient tous petits quand j'ai commencé. De ce fait, dans un premier temps, j'ai embarqué tout le monde à Montpellier. C'était une véritable aventure familiale", a confié l'actrice à Télé 2 Semaines, en janvier.