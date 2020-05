Melha Bedia (Forte) comparée à un chien, sa coupe vire au carnage !

Quand elle ne parcourt pas Paris à scooter pour se faire la main sur son nouvel engin, la sympathique Melha Bedia passe de bonnes soirées entre copains. Mercredi 27 mai 2020, elle dévoilait dans la story de son compte Instagram avoir retrouvé sa complice Alison Wheeler. Des retrouvailles qui ont laissé l'humoriste et comédienne de 29 ans un peu chafouine.

Dans la story de son compte suivi par 107 000 abonnés, Melha Bedia a ainsi montré qu'elle a confié sa coupe de cheveux à sa grande copine Alison Wheeler, fer à lisser entre les mains, chantant à tue-tête le tube Ne reviens pas de Gradur. Détendue et amusée, la soeur de Ramzy gardait toutefois un oeil sur ce que faisait son amie, lui conseillant notamment de "faire vers le bas car vers le haut ça va gonfler". Réponse de la jolie rousse qui incarnait son premier rôle de coiffeuse : "Je fais ce que je veux !" Le résultat était malheureusement sans appel : une catastrophe ! "Elle n'a lissé aucun frisotti", a réagi Melha Bedia.

Un peu déçue, alors que quelques minutes plus tôt elle s'amusait à proposer de partager le contact d'Alison pour qu'elle fasse "des domiciles", elle a posté un montage d'elle avec sa nouvelle coupe de cheveux et un chien aux poils longs (qui ressemblait à un afghan hound). "Va te faire foutre Alison Wheeler", a-t-elle écrit en légende. Elles ne trinqueront sans doute pas à l'amitié tout de suite...

Heureusement, Melha Bedia a quand même de quoi se réjouir. Son intense promo pour son film Forte avec Valérie Lemercier a porté ses fruits alors qu'il n'a malheureusement pas pu être présenté au cinéma à cause du coronavirus. Il a trouvé refuge sur Amazon Prime Vidéo et figure parmi les films les plus vus pendant le confinement, révèle Ecran Total. A date, il a cumulé 729 568 streams.