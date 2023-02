Mélissa Theuriau maman comblée : rare photo de sa fille Lila et douce balade en famille

Dans sa vie professionnelle, Mélissa Theuriau est on ne peut plus comblée. Mais derrière ses nombreuses casquettes, elle est avant tout une maman dévouée et protectrice. En couple avec l'acteur et humoriste Jamel Debbouze depuis seize longues années, la productrice prend toujours soin de préserver l'anonymat de ses enfants. D'ailleurs, les tourtereaux n'exposent quasiment jamais leur fils Léon (né en 2008) et leur fille Lila (née en 2011). Quand c'est le cas, en de rares occasions, ils font toujours attention à ce qu'on ne puisse pas voir leurs visages.

Dimanche 12 février 2023, à l'occasion d'une belle balade en famille, Mélissa Theuriau a dégainé son téléphone afin d'immortaliser ce moment suspendu. Sur le tout premier cliché posté en story sur son compte Instagram, on peut apercevoir la petite Lila. Debout face à une barrière, la petite fille de dix ans contemple attentivement un lac situé en contrebas. Même si elle est de dos, sa maman a pris soin de mettre un petit émoji sur sa tête, afin qu'aucune partie de son visage ne soit dévoilée à ses abonnés. La photo parle d'elle-même, la journaliste n'a donc pas pris la peine d'écrire une légende pour révéler des détails.

Une famille discrète

Que ce soit Mélissa Theuriau ou Jamel Debbouze, aucun des deux parents ne souhaite exposer ses enfants. Mais s'ils cachent les visages de leurs bambins, les amoureux n'hésitent pas à faire des confidences sur leur éducation ou leur quotidien. En 2017, Jamel Debbouze évoquait notamment son lien très fusionnel avec sa fille. "Je ne savais pas que je pouvais aimer à ce point, que je pouvais être aussi passionné par un être humain. L'amour que j'ai pour elle est incommensurable et j'en suis conscient. (...) On est papa avec un garçon et j'ai l'impression qu'on est père avec une fille. C'est quelque chose de plus profond. Avec elle, je me rends davantage compte de la place de la femme", expliquait-il dans les colonnes de Version Femina.

Âgé de 14 ans, Léon est quant à lui un peu plus présent sur les réseaux sociaux de ses parents, même si sa présence reste tout de même très rare.