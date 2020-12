Mercotte parfois harcelée : des gardes du corps à la rescousse, elle raconte

Dur dur de gérer la célébrité. Et ce n'est pas Mercotte qui dira le contraire. Avec Cyril Lignac, elle forme le jury du Meilleur Pâtissier sur M6. Vendredi 11 décembre 2020, l'animatrice de 78 ans a évoqué son rapport au succès auprès de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui (France 2). L'occasion pour elle de faire des révélations inattendues...

Depuis qu'elle officie dans Le Meilleur Pâtissier, Mercotte est reconnue dans la rue. "Surtout dans les salons, au Salon du chocolat par exemple. Quelques fois ça peut même devenir un petit peu trop, lance Jacqueline Mercorelli de son vrai nom. Tu es limite harcelée par les gens. Tu travailles, tu parles avec quelqu'un qui était dans un stand et ils viennent te chercher, ils t'attrapent par le bras : 'Venez, je veux faire une photo'. Mais calme-toi !"

Mercotte face à des fans trop intrusifs : "J'ai des gardes du corps"

Une anecdote qui laisse Faustine Bollaert sans voix, ou presque. L'animatrice de 41 ans a poursuivi, indiquant que "dans les salons, on peut parfois se sentir physiquement un peu bousculé". Et Mercotte de confirmer : "Oui, complètement, c'est vrai." Pour pouvoir circuler un peu plus librement, l'acolyte de Cyril Lignac avoue faire appel à des gros bras : "Quelques fois j'ai des gardes du corps. Au Salon du chocolat, notamment. Parce que sinon, je ne peux pas aller d'un endroit à un autre. Je travaille aussi un petit peu là-bas, j'anime."

Mais de sa relation avec les fidèles téléspectateurs, Mercotte ne retient que le positif. Toujours face à Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui, elle raconte les doux mots des fans qu'elle rencontre. "Quand on me reconnaît dans la rue, on me dit : 'J'adore ce que vous faites, ne changez rien', confie-t-elle. C'est gentil, parce que les méchants ne me le disent pas comme ça de vive voix. Ceux qui me parlent sont toujours très gentils et très bienveillants."

