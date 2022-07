Michal (Star Academy) pacsé au "sexy" Bixente : pourquoi ils ne vivent pas ensemble

Michal Kwiatkowski est de retour en musique avec L'amour de mon père. Pour l'occasion, nos confrères de Public l'ont rencontré et ont notamment évoqué sa vie personnelle.

Le charmant brun de 38 ans, révélé en 2003 lors de la troisième saison de la Star Academy, a été marié à Maxim Assenza, une cérémonie qui s'est déroulée à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Mais après cinq ans de relation, les deux hommes ont pris la décision de mettre un terme à leur relation. "J'ai divorcé en 2019, après deux ans de mariage. J'ai beaucoup de respect pour mes ex, car ils m'ont permis de savoir ce que je veux", a confié Michal.

Depuis, le meilleur ami d'Elodie Frégé a retrouvé l'amour. Un nouveau compagnon qui se prénomme Bixente et qu'il a présenté en octobre 2020. "Il a tout ce que j'attendais. Il est sexy et gentil. On s'est rencontré la semaine du déconfinement en mai 2020, lors d'un apéro chez un copain. On a échangé, on a fait l'amour... Et je suis tombé amoureux assez vite !", a poursuivi Michal. Il a précisé que c'était un chanteur qui vient du milieu de l'opéra. "Il n'avait jamais entendu parler de moi. J'ai trouvé ça génial. Il m'a demandé un soir de lu passer toutes les vidéos de la Star Ac', c'était très touchant. C'est le premier à m'avoir découvert sans préjugés", s'est-il souvenu.

Par la suite, les tourtereaux se sont pacsés. Et pour l'heure, ni Bixente ni Michal ne ressent le besoin de se marier. Leur mode de vie leur convient parfaitement comme l'a expliqué ce dernier : "On habite chacun chez soi, mais on dort ensemble le plus possible. J'ai ce romantisme de Chopin en moi, un peu torturé, très passionné. Il faut qu'on me dise souvent je t'aime. Mais je ne suis pas possessif ni jaloux."

Si un mariage est envisageable, Michal ne songe plus à avoir un bébé. C'est un projet qu'il avait avec son ex-mari et depuis, ses priorités ont changé. Il préfère se concentrer sur sa carrière et son public. Et être professeur de chant, pour des enfants notamment, lui a fait se rendre compte que devenir papa était un gros investissement.

