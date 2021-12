Michal (Star Academy) tatoué à côté du sexe : "C'est une erreur de jeunesse..."

Il y a un autre type d'aiguilles qui a parcouru son corps. Sans tabou, Michal a évoqué les quelques interventions de chirurgie esthétique qu'il avait subi par le passé : quelques injections ainsi que des séances de mésothérapie, avec des vitamines et de l'acide. S'il est, pour l'heure, satisfait de son apparence, il pourrait bien à nouveau céder aux sirènes de la médecine. "Je pense que je serais tout à fait d'accord et prêt pour en refaire plus tard, a-t-il précisé. J'ai envie de me trouver bien donc si quelque chose me dérange un jour, j'en ferais. Je n'ai rien contre. Mais je n'ai que 38 ans. Je pense que ça va changer et les faux problèmes et les caprices vont se multiplier et je vais faire des choses. Si j'ai le moyen de les faire, je vais le faire." On sait finalement qui a volé la peau d'orange...