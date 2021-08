Michel Houellebecq annoncé mort : sa maison d'édition réagit

Michel Houellebecq est bel et bien vivant. L'auteur de 65 ans a été victime d'une mauvaise blague. C'est sur Twitter que l'annonce de sa mort a été faite, lundi 23 août 2021. Un faux compte, se présentant comme celui des éditions Flammarion, la maison d'édition de l'écrivain, a partagé l'intox. Bien heureusement, le véritable compte de l'éditeur a rectifié le tir dans la journée et a partagé la nouvelle à l'Agence France Presse. Ce canular n'a donc pas eu le temps de se répandre et le faux compte a été supprimé.

L'auteur de La Carte et le territoire, qui a reçu le Prix Goncourt en 2010, n'est pas le seul homme de lettres à être victime de rumeurs telles que celles-ci. JK Rowling, auteure d'Harry Potter et Jean-Marie Le Clézio ont également été annoncé mort avant l'heure !