Michèle Bernier dézinguée : "Je trouve qu'elle ne joue pas bien"

Michèle Bernier s'est construite une carrière en misant sur ses talents d'humoriste en livrant ses tranches de vie mais également comme comédienne. Fille du célèbre professeur Choron, elle a fait ses armes dans le Théâtre de Bouvard, avant de former un trio avec Mimie Mathy et Isabelle de Botton. En tant que comédienne, elle fait également des éclats et c'est ainsi qu'elle a été choisie pour jouer dans La Stagiaire. Un rôle d'agricultrice reconvertie dans la magistrature qui lui a valu un beau succès, concrétisé avec sept saisons. Cependant, l'ex-compagne de Bruno Gaccio a suscité des réactions partagées en raison d'un autre et récent rôle.

Michèle Bernier a été choisie pour incarner la mère de la victime dans Le Mystère Daval, réalisé par Christophe Lamotte pour TF1 et diffusé au mois de septembre dernier. Il s'agit d'une fiction librement inspirée du féminicide survenu en Haute-Saône, et adapté du livre L'Affaire Alexia Daval : la vraie histoire de Laurent Briot et Christophe Dubois. Avec ce téléfilm auquel a également participé Thierry Neuvic, "TF1 veut se faire le relais de grands phénomènes de société qui marquent la France à travers des faits divers qui font l'actualité pendant des mois", indiquait la chaîne.

Un téléfilm qu'elle ne cautionnait pas

Alors que l'affaire Daval a refait surface avec la sortie du livre de Martine Henry Moi, maman de Jonathann (éditions Michalon), son autrice et mère du meurtrier a donné son avis sur cette production télévisuelle qui revient sur ce qu'elle a vécu. Elle explique comment ce téléfilm, qu'elle ne cautionnait pas, a mis dans une situation délicate son fils avec "une piqûre de notoriété dont on se serait bien passé". Elle est incarnée à l'écran par Marie Berto actrice, scénariste et réalisatrice belge qu'on a pu voir dans la série Luther ou encore Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Mais ce n'est pas cette comédienne dont va parler la mère de Jonathann Daval, mais celle qui s'est glissée dans la peau d'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, Michèle Bernier.

Selon l'auteure du livre, la reconstitution "sonne faux", mais ce n'est pas tout : "D'habitude, j'aime bien Michèle Bernier, mais là, pour une fois, je trouve qu'elle ne joue pas bien. Et elle ne ressemble pas du tout à Isabelle Fouillot !" Elle ajoute : "Gaumont a aussi acheté les droits du livre des parents d'Alexia, ils veulent en faire une série. Comme j'ai dit à L'Est Républicain, il faut laisser les gens tranquilles, et les morts aussi."

