Michou changé : il dévoile un tout nouveau look, Elsa Bois exprime ses regrets

Michou est un nouvel homme ! Ce lundi 13 décembre 2021, le Youtubeur de 20 ans a dévoilé une photo de sa dernière transformation sur Instagram. Sur l'image, il apparaît le crâne rasé et le visage dépourvu de sa barbe ce qui a suscité beaucoup de réactions de la part de sa communauté forte de 3,5 millions de personnes. Et les avis sont partagés. En effet, il y a ceux qui valident et ceux qui le préféraient avant. Elsa Bois fait partie de cette dernière catégorie à en croire le commentaire qu'elle a glissé et qui n'est pas du tout passé inaperçu.

"LA BAAAAAAARBE", a-t-elle écrit en ajoutant trois emojis en pleurs, histoire de faire comprendre qu'elle n'était pas du tout ravie de ce nouveau look. Un petit mot qui a reçu des centaines de réponses. Forcément, Michou lui-même a relevé la prise de position de la belle danseuse révélée cette année dans Danse avec les stars. En story Instagram, il a même affiché sa complice. Et pour lui de réagir avec humour : "Merde, je crois que j'ai fait une erreur. En plus demain, c'est Koh-Lanta, faut que je sois BG purée." Michou et Elsa Bois ont-ils prévu de passer la soirée ensemble devant la finale du programme de survie ? Le mystère reste entier...