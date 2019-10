Mika entouré de profiteurs : il a "fait le ménage" dans son entourage

Quatre ans après la parution de son dernier disque studio, le chanteur Mika est de retour avec un nouveau projet : My Name Is Michael Holbrook. Un album de 13 titres porté par le premier single Ice Cream. En pleine promotion, l'artiste de 36 ans s'est confié dans les pages du magazine Elle. L'occasion de découvrir qu'entre le début de sa carrière et maintenant, il a été obligé de faire le ménage dans son entourage.

Avec ce nouveau disque, Mika admet volontiers se sentir "au carrefour" de sa vie et qu'il a "l'impression d'avoir débloqué plein de choses". Cet album se veut très personnel, même s'il affirme n'avoir jamais dans le passé cherché à "manipuler" son image pour plaire ou se faire comprendre et, aujourd'hui, il n'a en tête que l'essentiel : sa musique. "Le plus important est ce que j'écris et ce que je chante. Je me fiche du reste", affirme-t-il. Ce que l'interprète des tubes Relax, Grace Kelly, Love Today ou encore Popular Song veut par-dessus tout, c'est durer. Ce qui est de plus en plus dur dans le show-business, les stars d'hier ayant du mal à garder leur place en haut de l'affiche.

Mika, qui a déjà vendu plus de 20 millions de disques dans le monde en un peu plus d'une décennie de carrière dans l'industrie musicale, se montre lucide sur son métier et sur ceux qui y gravitent. "La télé, les people, ça ne dure pas, l'argent non plus. La seule chose qui dure, ce sont les chansons, et les histoires qu'on raconte sur les gens qu'on aime ou qu'on déteste. Cela dit, sur cet album, je ne parle pas des gens que je déteste, car je m'en suis débarrassé. Les problèmes que je traverse avec ma famille [sa maman est atteinte d'un cancer, NDLR] m'ont donné un sentiment d'urgence et le courage de faire le ménage dans mon entourage : des gens qui ne pensaient qu'à l'argent ou qui voulaient me contrôler. J'avais un syndrome de Stockholm. Plus maintenant !", clame-t-il.

À noter que Mika repart en tournée et ira notamment à la rencontre de ses fans parisiens le 22 décembre à l'AccorHotels Arena.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Mika est à retrouver dans Elle, dans les kiosques le 18 octobre 2019.