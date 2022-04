Mika malade : les mauvaises nouvelles s'enchaînent, plusieurs concerts annulés !

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Mika : après l'annulation de son show à Boston ce week-end en raison d'une maladie sur laquelle il n'avait pas donné de précisions, le chanteur a été obligé de renoncer à une deuxième date de concert. Ce mardi soir, il devait en effet se produire à New York, mais a annoncé que le spectacle était décalé à la semaine prochaine.

Sur son compte Instagram, il a tenu à s'adresser à ses fans américains, déçu de ce contretemps. "Malheureusement, j'ai dû prendre la décision difficile de REPORTER le show prévu demain à Brooklyn, New York. Il a été recalé le 12 avril", a-t-il annoncé, un peu dépité. Cependant, optimiste, l'ancien juré de The Voice a voulu rassurer et remercier son public du soutien.

"Même si je suis sur la bonne voie et que je me sens un peu mieux (merci beaucoup pour tous vos gentils messages), je ne suis pas encore assez en forme pour chanter et je dois reposer mon corps et ma voix pour que je puisse me soigner le plus vite possible. J'ai hâte de vous voir tous bientôt !" a-t-il conclu, positif, annonçant que tous les billets déjà achetés seraient encore bons pour la nouvelle date.