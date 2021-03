Mika, confidences après la mort de sa mère : "C'est un chapitre qui se ferme, un autre qui se présente..."

Le 4 février 2021, en marge de la diffusion sur France 5 de son concert acoustique enregistré en décembre dernier depuis le cadre prestigieux de l'Opéra royal de Versailles, Mika annonçait une terrible nouvelle. Joannie, sa mère, est morte. Plus d'un mois plus tard, lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours, Mika se livre avec pudeur sur la disparition de sa tendre maman.

La pandémie de Covid-19, les événements à Beyrouth, la mort de sa mère... l'année 2020 n'a pas été des plus simples pour l'interprète de Grace Kelly. Toutefois, pas question pour Mika de se laisser abattre. "Force ou pudeur ?", interrogent nos confrères. Et le coach de The Voice (TF1) de s'expliquer sur son optimisme à toute épreuve : "Oh... Les deux se croisent, parfois. Je veux métaboliser la peine autant que la joie."

Mika endeuillé mais décidé à "répondre à la mort autant qu'à la vie"

Dans la foulée, Mika se livre de façon pudique sur le décès de sa maman. "Chaque fois que la vie nous blesse, que quelqu'un vous quitte ou décède, c'est un chapitre qui se ferme et un autre qui se présente, estime-t-il. Je ne veux pas être écrasé par la vie, le stress, la tristesse. Et je sais que c'est facile de l'être. Je veux répondre à la mort autant qu'à la vie avec la même férocité."

Rappelons qu'en février dernier, lorsqu'il avait annoncé le décès de sa mère, Mika faisait de tristes confidences. "Toute ma famille était présente à ce concert et même ma mère, qui m'a formée, était là, en chaise roulante. D'une certaine manière, je faisais ce concert pour elle... elle est partie peu de temps après... certainement fière de celui que j'étais devenu... me léguant la même exigence pour la suite... ne jamais céder à la facilité, continuer à défricher de nouveaux horizons créatifs... c'est ce qu'elle m'a transmis", avait-il lâché au Parisien.

En septembre 2019, Mika évoquait l'état de santé de sa chère mère qui souffrait d'un cancer du cerveau extrêmement agressif. À l'époque, elle suivait des séances de chimiothérapie. Puis, en avril 2020, la star révèle une mauvaise nouvelle de plus : sa maman est atteinte de la Covid-19.

Malgré la peine et la douleur, Mika, soutenu par son amoureux Andy, se concentre sur l'avenir. Un nouvel album en préparation, le tournage de la saison anniversaire de The Voice diffusée à la rentrée prochaine ou encore son opération intituliée Mika redonne des couleurs à Paris, le chanteur de 37 ans a des projets plein la tête.

