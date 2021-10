"Il faut laisser la pression retomber" : Mika très indécis sur son avenir dans The Voice

Samedi 23 octobre 2021, après six semaines de compétition, TF1 a diffusé la grande finale de sa version All Stars inédite de The Voice. C'est Anne Sila a remporté la victoire à l'issue d'un prime aux prestations époustouflantes. La soirée fut également riche en rebondissements puisque Jenifer a notamment annoncé en larmes qu'elle était prête à quitter définitivement son rôle de coach au bout de dix ans. Mais qu'en est-il de ses camarades ? S'il a déjà été annoncé que Patrick Fiori reprendra sa place dans le fauteuil rouge pour la prochaine saison de la version Kids du programme aux côtés de Louane, Julien Doré et Kendji Girac, tout reste encore incertain pour Zazie, Florent Pagny et surtout Mika.

Ce dernier n'a d'ailleurs pas rassuré ceux qui aimeraient le retrouver l'année prochaine dans The Voice lors de sa dernière interview au Journal du dimanche. "Je ne prends jamais mes décisions à la va-vite. Il faut laisser la pression retomber pour interroger mes envies. Depuis le début de ma carrière, c'est mon seul critère. Alors, wait and see !", s'est-il contenté de répondre, bien mystérieux.

Une chose est sûre, Mika a pris goût aux télé-crochets musicaux. Lorsqu'il n'est pas dans The Voice, il partage ses conseils de chanteur dans X Factor en Italie et Star Academy au Québec. Des émissions qu'il n'aurait toutefois pas forcément pensé intégrer au début de sa carrière. "J'ai longtemps hésité avant d'accepter de me produire dans ce genre de format. Il fallait que j'y trouve une cohérence. Je n'ai jamais oublié la magie qui se dégageait des émissions des Carpentier ou de Studio Uno en Italie. Sans parler des specials aux États-Unis avec Elvis Presley, Cher ou Frank Sinatra. Même Glenn Gould a fait de la télé. C'est mon souhait le plus profond : que la télévision renoue avec son aspect romantique", a-t-il confié.

L'année 2022 promet déjà qui plus est d'être chargée pour Mika qui prépare la sortie d'un nouvel album. Aux dernières nouvelles, il aurait été également été choisi pour présenter la 66e édition de l'Eurovison qui se déroulera à Turin en Italie.

L'intégralité de l'interview de Mika est à retrouver dans l'édition du 24 octobre 2021 du Journal du dimanche.