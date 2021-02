Mika, son projet feel-good et coloré : "Je voulais une réponse à ce qu'on est en train de vivre"

Se filmant depuis son atelier, Mika a détaillé les origines de ce projet haut en couleurs. "J'étais en train de marcher dans les rues de Paris, il pleuvait et autour de moi j'ai vu des affiches pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui sont fermées et dans un sens, ça soulignait encore plus notre vie suspendue. Là, je me suis dit 'Pourquoi ne pas transformer ces affiches et y ajouter un petit peu de couleur ?' Mettre des dessins partout, comme si c'était une sorte d'expo", raconte le chanteur libanais, qui a obtenu "plus de 600 affichages" en région parisienne pour ces belles créations.

"Avec l'aide de ma soeur Paloma, on a cherché partout", poursuit Mika, qui voulait des artistes internationaux comme locaux qui se retrouvaient autour du même atelier : Paris. "Je voulais une réponse à ce qu'on est en train de vivre", affirme-t-il.

Chaque artiste a donc pu décliner son oeuvre sous différents calibrages. Un exercice aussi singulier que créatif. Si Mika et sa soeur Yasmine ont choisi de représenter "une danse célébrant le printemps" faite de six hommes inspirés du chanteur, d'autres ont rendu hommage à "l'envie de se retrouver ensemble bientôt" avec une terrasse de café ensoleillée, à l'image du parisien Alexandre Benjamin Navet.

Pour l'artiste camerounaise Annick Kamgang, cette carte blanche a été l'occasion de rendre hommage à son père, disparu brutalement en 2020. Une année "marquée par l'histoire que mon père m'a transmise sur la décolonisation du Cameroun qui n'est racontée dans aucun manuel scolaire et à laquelle mon père a participé enfant, quand le pays était sous administration française".