Diaporama Mika, son projet feel-good et coloré : "Je voulais une réponse à ce qu'on est en train de vivre"

Affiche de Mika et de sa soeur Yasmine pour l'exposition urbaine "Mika redonne des couleurs à Paris" et ses 600 affiches en région parisienne. "Il s'agit d'une danse célébrant le printemps, mais aussi une déclaration du besoin et du 'droit' que nous avons de voir le printemps arriver. 6 hommes dansent et posent dans une formation circulaire, tous inspirés de photos de Mika en train de danser. Ils sont similaires, mais pas les mêmes... dansent- ils, se languissent-ils ?", ont-ils expliqué.