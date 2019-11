Miley Cyrus de nouveau hospitalisée : au silence forcé, sa carrière est en pause

Coup dur pour Miley Cyrus. Selon les informations du magazine People, publiées le 9 novembre 2019, la chanteuse de 26 ans vient de subir une opération chirurgicale des cordes vocales. Alors qu'elle était hospitalisée le mois dernier pour une infection des amygdales, les médecins lui ont trouvé un autre problème au niveau des cordes vocales. Sans révéler la nature de ce problème, des sources précisent qu'elle vivait avec depuis plusieurs années sans le savoir.

Maintenant qu'elle a quitté l'hôpital, l'interprète de Mother's Daughter a mis en pause sa carrière, aussi bien les concerts que les sessions en studio. Elle doit en effet se contraindre au silence durant plusieurs semaines et éviter au maximum d'utiliser ses cordes vocales. "Elle va bien et sera de retour on ne peut plus en forme au début de l'année prochaine", a rapporté un source de People.

En convalescence, Miley Cyrus peut compter sur le soutien de son petit-ami Cody Simpson, déjà à son chevet lors de sa précédente hospitalisation le mois dernier. Le 4 novembre dernier, le couple a une nouvelle fois exposé sa complicité sur Instagram en publiant une vidéo de danse. Avant ça, les deux chanteurs avaient partagé de nombreuses photos de leur soirée d'Halloween, déguisés en Billy Idol et Perri Lister.