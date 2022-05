Mimie Mathy : Homme déjà marié, "homosexuel notoire"... ses relations amoureuses passées compliquées

Sur le petit écran, Mimie Mathy fait des miracles dans la série Joséphine, ange gardien. La comédienne la plus angélique du PAF a néanmoins elle aussi eu droit à un petit coup de pouce du destin dans sa vie amoureuse. En 2003, la star de TF1 fait la rencontre d'un cuisinier, Benoist Gérard, l'un des spectateurs de son one-woman show Je papote avec vous, qu'elle invite sur scène et dont elle tombe éperdument amoureuse. Un coup de foudre qui ne laisse place à aucun doute, d'un côté comme de l'autre. Deux ans plus tard, les tourtereaux se passent la bague au doigt devant une pléiade d'invités. Un moment de bonheur partagé avec tous leurs proches après des années sentimentales chaotiques pour Mimie Mathy.

Celle qui sera l'invitée de l'émission Allez viens, je t'emmène diffusée sur France 3 ce vendredi 27 mai a connu quelques galères avant que Cupidon ne mette enfin l'homme de sa vie sur son chemin ! Lors d'un de ses passages chez Michel Drucker, Mimie Mathy avait accepté de dévoiler les dessous de sa quête de "princes charmants pas toujours charmants" : "Je prenais toujours des situations compliquées. C'est-à-dire quand tu te jettes dans les bras d'un homosexuel notoire. Moi j'étais persuadée que j'allais le changer."

Mimie Mathy a aussi eu une aventure avec un homme marié qu'elle pensait voir quitter son épouse pour faire un bout de chemin avec elle, en vain : "Tu rencontres un homme marié, ça m'est arrivé. Tu es persuadée qu'il va quitter sa femme... J'étais toujours en plus ou à côté, mais j'étais jamais au bon endroit. Jusqu'à ce que je rencontre mon Benoist." S'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, cela n'a pas empêché Mimie Mathy et Benoist d'avoir leur propre bébé, un restaurant !

Les affaires n'ont peut-être pas roulé aussi bien que prévu mais le couple ne s'est pas reposé sur ses lauriers, bien au contraire. Mimie Mathy continue certes de tourner des épisodes de l'une des séries les plus regardées de TF1 mais Benoist n'est pas en reste. Passionné de vin, il s'est lancé dans le business, ce qui n'est pas pour déplaire à sa femme : "Lorsqu'on a vendu notre restaurant, en 2008, Benoist s'est passionné pour la vigne. Nous n'avons que deux hectares mais ils produisent un vin de qualité qui se retrouve aujourd'hui à la table de nombreux étoilés. Benoist bosse comme un fou, je suis très fière de sa réussite." Contrairement au vin, leur amour, ils le consomment sans modération.