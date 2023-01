Miou-Miou en "zone vieillesse", l'actrice cash sur son statut : "Je ne vais pas courir après ce que je n'ai plus"

Alternant savamment entre cinéma populaire et d'auteur, Miou-Miou s'est forgée une carrière solide au fil des ans, affrontant le jeunisme qui sévit dans le métier, elle qui va fêter ses 73 ans le 22 février prochain. Sa prestation dans Constance aux enfers, une polar à l'ancienne avec le charme des oeuvres d'Agatha Christie qui est diffusé sur France 2 ce mercredi, s'inscrit dans cette volonté de choisir des rôles intéressants et ludiques. Ce dernier aborde notamment sans tabou et avec humour le désir féminin, quelque soit son âge. Sur le plateau de C à vous, la star française s'est confiée sur son statut avec la même franchise.

Quand on lui parle des rôles qu'on lui propose, Miou-Miou se dit lucide et ne veut pas jouer une héroïne qui serait plus jeune qu'elle ne l'est réellement : "Je ne vais pas courir après ce que je n'ai plus. Ce serait un petit peu bêta". Juste avant, elle expliquait : "Je suis passée en zone vieillesse. Il y a François Morel qui disait une phrase que j'aime beaucoup : 'Si la vie était une semaine, je suis rentrée dans le week-end et j'espère que lundi sera férié'." Pour autant, elle refuse de jouer les "mamies" dont on ne connaît même pas les prénoms dans les films.

Le come back de Miou-Miou après le drame

Actrice sexagénaire, Miou-Miou se veut bien dans sa peau, choisissant ses rôles pour ce qu'ils réservent comme surprises : "Il ne faut pas non plus que ça soit trop catégorisé de l'autre côté." Un discours qui a conquis Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe, ravis de recevoir la comédienne pour la promotion de ce remake du film avec Michèle Morgan.

Souriante et charmante dès son arrivée sur le plateau où elle s'amuse de se retrouver à l'intérieur d'une émission qu'elle a l'habitude de regarder à la télévision, Miou-Miou a affronté un terrible drame en 2022 : la mort brutale de son grand amour l'auteur Jean Teulé, victime des complications d'une intoxication alimentaire. La mère de la réalisatrice Jeanne Herry et de la scénariste Angèle Herry avance sur son chemin malgré les obstacles les plus difficiles.