Miss France 2020: Florentine Somers prend la vie "du bon côté" malgré la défaite

Très silencieuse depuis son élimination inattendue à l'élection Miss France, le 14 décembre 2019, Florentine Somers a récemment posté de nombreuses photographies sur son compte Instagram. Sûrement nostalgique de son aventure avec Sylvie Tellier et les autres candidates à Tahiti, Miss Nord-Pas-de-Calais a partagé de nombreux clichés de la Polynésie Française... Elle a aussi posté une citation qui en dit long sur son état d'esprit.

Concernant ses photos au soleil, la jeune femme écrit : "Tahiti, le voyage de ma vie". Un séjour au bout du monde avec l'espoir secret de s'imposer dans la compétition mais qui ne lui a finalement pas porté chance... Quelques jours plus tard, le 21 décembre 2019, elle revient sur son expérience à Miss France : "Il y a une semaine je m'apprêtais à vivre une soirée où toutes les émotions se mélangeaient en moi: stress, joie, excitation... Aujourd'hui, peu à peu, je reprends mes habitudes et ce soir je retrouve mes amies pour un moment de partage et de bonheur". La vie reprend doucement son cours pour la belle blonde soupçonnée d'être une "peste" depuis son élimination rapide au concours de beauté.

Considérée comme l'une des favorites pour l'élection Miss France 2020, Florentine Somers n'avait pas été retenue parmi les 15 dernières finalistes. Une élimination incompréhensible qui avait déclenché la colère de ses fans. Interviewée par le Parisien, Sylvie Tellier avait tenté de calmer le jeu en racontant que le voyage a Tahiti entre les Miss s'était avéré très compliqué : "Il y a aussi une succession de choses qui font qu'une Miss n'est pas choisie. Elle peut avoir été mauvaise camarade et avoir rendu un test de culture générale pas très bon (...) Quelques filles n'ont pas facilité les choses. C'était principalement de la mauvaise camaraderie avec des tentatives de déstabilisation, des petites vacheries". Elle ne citait toutefois personne...

Quelques jours plus tard, la directrice du Comité Miss France enfonçait le clou en déclarant à Paris Match : "Une bonne note en culture générale est nécessaire et il faut savoir montrer de réelles qualités humaines au sein du groupe. Sans ces deux points forts, je ne peux pas soutenir une candidate".

Quoiqu'il en soit, Florentine Somers garde le moral malgré la défaite. "Je voudrais dire aux gens qu'ils prennent la vie du bon côté, comme moi, parce que, en fin de compte, c'est une belle rigolade, la vie ! - Henri Salvador -", a-t-elle écrit en légende d'une de ses photos.

La jeune femme semble désormais avoir d'autres projets et ne retenir que le meilleur de cette belle aventure. Très fair play, elle avait félicité Clémence Botino, Miss France 2020, quelques jours après son sacre.