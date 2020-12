Miss France 2021 : Les 5 finalistes désignées après le défilé en bikini

Ce samedi 19 décembre 2020, le nom de la reine de beauté qui succédera à Clémence Botino sera révélé. Parmi les 29 Miss régionales, seulement 15 avaient été retenues pour poursuivre la soirée. Désormais, elles ne sont plus que cinq à concourir. Mais alors, qui décrochera la superbe couronne de Miss France 2021 ?

Clémence Botino, Miss France 2020, fait une belle arrivée en longue robe jaune fendue. Retour en images sur son année de règne particulière puisqu'elle a été touchée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mais ce n'est pas tout, en juillet dernier, un incendie s'est déclaré dans son appartement de Miss France, à Paris. Ses parents Olivier et Katia prennent la parole en vidéo et témoignent toute leur fierté à leur fille. En plateau, Clémence Botino craque et laisse ses larmes couler.

Les Miss régionales demi-finalistes défilent une nouvelle fois. Bikini bleu à paillettes, chaussettes montantes et chaussures à talons rouges, veste à épaulettes rouge et blanche et traîne tricolore : c'est sur le thème du bleu, blanc, rouge de la France que les jeunes femmes se déhanchent.

Comme tous les ans, les 5 finalistes du concours sont désignées à 50% par les votes du public et à 50% par ceux du jury, 100% féminin et exclusivement composé de Miss pour le centaine du concours. L'heure est venue de découvrir qui sont les reines de beauté qualifiées pour la grande finale de Miss France 2021... Parmi elles, notre future ambassadrice !

Les cinq finalistes sont :

Miss Alsace : Aurélie Roux, 24 ans, 1,72 m, technicienne de laboratoire.

Miss Provence : April Benayoum, 21 ans, 1m76, étudiante en bachelor commerce et marketing.

Miss Bourgogne : Lou-Anne Lorphelin, 23 ans, 1,71 m, étudiante en marketing et business.

Miss Côte d'Azur : Lara Gautier, 22 ans, 1m74, étudiante en dernière année de master en sciences du marketing.

Miss Normandie : Amandine Petit, 23 ans, 1m75, étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques.

Désormais, seuls les votes des téléspectateurs comptent. Ce sont les Français qui vont désigner notre Miss France 2021 dans quelques instants...