Miss France 2022 : Une candidate sosie de Stéphanie Tuche, elle réagit aux moqueries et montages

Qu'à cela ne tienne, Emma Renucci ne s'en est pas offusquée. Invitée de Fun Radio mercredi 15 décembre, elle a réagi à ce petit buzz. "Pour moi ça n'a jamais été une insulte de me comparer à cette actrice parce que, pour le coup, c'est une actrice magnifique", a-t-elle confié. Qui plus est, Emma Renucci est une grande fan du film Les Tuche. Ce fut donc presque un honneur d'être assimilée à l'actrice Sarah Stern. "Son rôle est juste incroyable. Le film me fait mourir de rire en plus donc quand j'ai vu ça, je l'ai pris tout de suite avec humour. Et je me suis dit c'est super le fait qu'elle soit Miss Bouzolles en plus, c'est trop drôle. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose", a-t-elle assuré.

Miss Corse 2021 a d'ailleurs fait preuve de beaucoup d'autodérision en réalisant un TikTok où elle imite la fille de Jeff Tuche sur la bande son d'un extrait du film. "Un petit message tuchant pour vous mes chicorés", légendait-elle avec humour. Une vidéo qui a été vue de 3 millions de fois sur l'application !