Miss France : Nouvelle arrivée à la direction générale du comité, Sylvie Tellier très proche de l'heureux élu !

Même si elle n'occupe plus le poste de directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier garde cependant un lien très particulier avec la société. Toujours proche des membres actuels, elle se tient au courant des nouveautés entourant le concours ainsi que des nouvelles arrivées dans l'équipe. Lundi 20 mars 2023, elle s'est d'ailleurs emparée de son compte Instagram pour féliciter l'un de ses plus proches amis, élu à son tour directeur général de la société Miss France.

Il s'agit donc de Frédéric Gilbert, un producteur artistique âgé de 48 ans et avec qui elle est amie depuis pas moins de quinze ans ! En story, sur son compte Instagram, celle qui a été élue Miss France 2002 il y a plus de 20 ans a posté une photo d'elle et du nouvel élu. "Oui je sais, on avait 15 ans sur cette photo... Toutes mes félicitations Fred pour ta nomination à la direction générale de Miss France. Treize ans de relations professionnelles. Neuf émissions produites ensemble mais surtout quinze ans d'amitié ! Je te souhaite beaucoup de succès !", a-t-elle écrit en légende.

On travaille en bonne intelligence

Interpellée par ses abonnés, Cindy Fabre, qui remplace Sylvie Tellier depuis décembre 2022, a tenu à rassurer sa communauté sur son rôle dans la société Miss France. "Je profite d'être la dernière au bureau pour vous expliquer la situation. (...) Ne vous inquiétez pas, j'ai reçu plein de messages me demandant si j'étais toujours directrice de la société Miss France. En fait il n'y avait pas de direction. Il y a une présidence, assurée par Alexia (Laroche-Joubert, ndlr), quant à moi je m'occupe de la direction du concours, donc de tout ce qui est lié : les candidates, les délégués, la Miss France. L'arrivée de Frédéric permet d'assurer une continuité entre la production et la stratégie de la marque", a-t-elle expliqué avant de préciser : "Bien-sûr on travaille ensemble, en bonne intelligence, dans une bonne ambiance et dans la bonne humeur".

Pour information, Frédéric Gilbert est producteur artistique depuis 20 ans. Il a travaillé pour diverses émissions télévisées comme Wordlbest, Questions de survie, la finale mondiale de la Star Academy, Un air de star, A l'Etat Sauvage ou encore Miss Europe. Bien-sûr, il travaille aussi sur le concours Miss France et ce, depuis plusieurs années !