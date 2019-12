Miss Monde 2019 : Ophély Mézino dans le Top 10 ? La Française a ses chances !

Plus que trois jours avant l'élection de Miss Monde 2019. À l'heure où nos trente Miss régionales bouclent les derniers détails pour l'élection de Miss France 2020, Ophély Mézino, elle, se prépare à fouler la scène de l'ExCeL London, au coeur de la capitale britannique. Sur Instagram, la jeune femme partage quotidiennement des moments de son expérience au sein de la "sororité" Miss Monde, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a l'air en très bonne voie pour intégrer le Top 10 du classement.

Le concours Miss Monde dispose d'un système de classement assez particulier. Au cours du mois de préparation, les candidates en lice pour le titre s'affrontent au travers de plusieurs défis touchant à différents domaines. Ainsi la compétition Beauty With a Purpose récompense-t-elle les jeunes femmes disposant du projet caritatif le plus important ou le plus pertinent. Dans un autre domaine, la compétition Miss World Talent permet aux jeunes femmes de gagner des points en faisant preuve d'un talent particulier (pouvant aller du chant à la danse en passant par l'écriture...). Les classements établis à l'issue de ces épreuves donnent des indications précieuses sur les reines de beauté qui ont une chance d'intégrer la demi-finale.

Or, à ce jeu-là, Ophély Mézino n'est pas en reste ! Après s'être classée quatrième à l'issue de la compétition sportive et dans le Top 10 de la compétition Top Model, le Comité Miss Monde a indiqué mercredi 11 décembre 2019 sur Instagram que la Française faisait également partie du Top 10 du challenge Beauty With a Purpose. Une reconnaissance importante pour elle qui souhaite défendre l'association Bébian, un autre monde, oeuvrant pour la situation des sourds et des malentendants. De très bons classements qui n'augurent que du bon pour la première dauphine de Vaimalama Chaves, Miss France 2019.