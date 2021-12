Monica Bellucci : Sorcière sensuelle en talons aiguilles et joli décolleté à Rome

Invitée à Rome, sur le tapis rouge pour le photocall du film La Begana vien di notte 2, dans lequel elle interprète la sorcière Dolores, Monica Bellucci a fait honneur au réalisateur Paola Randi. Habillée dans un total look noir associant une combinaison au décolleté XXL et des talons aiguilles, la maman de Deva et Léonie Cassel était resplendissante. Sublime avec un carré wavy et un maquillage très léger, la belle brune de 57 ans avait simplement rehaussé son teint à l'aide d'un gloss nude.

Entourée de l'actrice Zoe Massenti, du réalisateur Paola Randi et de Fabio De Luigi, l'ex-femme de Vincent Cassel a pu poser avec les stars italiennes du film dont l'intrigue se déroule au XVIIIème siècle. Le pitch ? Dans ce long-métrage, Monica Bellucci tente de déjouer les plans machiavéliques du terrible baron De Michelis et prend sous son aile une jeune fille prénommée Paola, qui était condamnée à mort. La star italienne semblait particulièrement fière de représenter son pays à travers ce film qui est une référence directe à une chanson traditionnelle très connue des Italiens : La Befana Trullallà de Gianni Morandi.

Pour les besoins du film La Begana vien di notte 2 (en salles le 30 décembre prochain), la belle Monica Bellucci a dû adopter une longue chevelure blanche ainsi que tout l'accoutrement règlementaire d'une sorcière : chapeau pointu, cape et canne. L'occasion de voir que l'ambassadrice Cartier est sublime, quel que soit le costume à porter, avantageux ou non.