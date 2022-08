Mort d'Anne Heche : hommage déchirant de son ex-mari, les larmes aux yeux après son décès

Un drame qui les a tous frappés de plein fouet : à 53 ans, alors qu'elle était sous emprise de cocaïne et de divers produits, la comédienne Anne Heche est morte des suites d'un accident de voiture spectaculaire, qui l'avait d'abord laissée dans le coma pendant six jours. Une nouvelle confirmée par son fils ainé, Homer, qui avait confié toute sa peine et celle de son demi-frère Atlas, 13 ans.

Et ce samedi, c'est le père d'Homer, Coley Laffoon, qui a tenu à rendre hommage à celle avec qui il a partagé sa vie de 2001 à 2009. Dans une vidéo déchirante postée sur Instagram, il s'adresse à ses fans, la voix tremblante. "Je l'aimais, elle me manque et elle me manquera pour toujours", commence-t-il, avant de donner des nouvelles de son fils : "Homer va bien, il souffre de la mort de sa mère, bien sûr, et c'est difficile, c'est très difficile comme on peut l'imaginer. Mais il est entouré par sa famille et il est fort, il s'en sortira".